Targi Rzeczy Ładnych we Wrocławiu. Już za tydzień na Hali Stulecia. Okazja do kupna niesamowitych rzeczy. Będzie też dużo dla dzieci

Targi Rzeczy Ładnych to wydarzenie, które ma już dziewięcioletnią historię. Celem jest wspieranie i popularyzacja polskiego designu. To przejawia się właśnie organizacją dwudniowych targów, gdzie łączy się prezentacje najnowszej użytkowej twórczości polskich artystów i część edukacyjną poświęconą projektowaniu, pracy designerów i historii wzornictwa. We Wrocławiu to drugie takie wydarzenie, a zeszłoroczna premiera okazała się sukcesem.