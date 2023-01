Miejsca przyjazne dzieciom to te, które wspierają ich rozwój oraz kreatywność

Zajęcia terapeutyczne i sensoryczne

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o wpływie zajęć i zabaw sensorycznych na rozwój dzieci. Czym są i na czym one polegają? Zajęcia sensoryczne w dużym skrócie uczą dziecko odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne oraz wrażenia zmysłowe. W czasie takich działań dzieci poprzez zabawę uczą się, jak porządkować i organizować bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych bodźców.

Terapia sensoryczna przede wszystkim ma pomóc dzieciom z zaburzeniami integracji sensorycznej, jednak zabawy, które angażują wiele zmysłów, pomagają również w harmonijnym rozwoju dzieci zdrowych. Ćwiczenia sensoryczne pozwalają dzieciom na poznawanie świata za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Dlaczego jest to tak ważne? Zmysły nieustannie przekazują tysiące informacji do dziecięcego mózgu, a tam są porządkowane i przetwarzane w celu wywołania adekwatnej reakcji organizmu dziecka. Za sprawą zabaw sensorycznych pobudzane są nerwy odpowiedzialne za przekazywanie bodźców do mózgu. To umożliwia tworzenie właściwych połączeń i prawidłowe funkcjonowanie.