Nie chcemy zwężenia mostu Osobowickiego! [PROTEST]

Radni osiedli Lipa Piotrowska, Karłowice-Różanka, Sołtysowice i Polanowice-Poświętne-Ligota złożyli do prezydenta Jacka Sutryka protest w sprawie planowanego remontu mostu Osobowickiego. Nie zgadzają się ze zwężeniem jezdni. Zamiast drugiego, umownego obecnie pasa dla samochodów, ma powstać tam trasa rowerowa. Dziś jezdnia jest szeroka, więc mieszkańcy zwyczajowo jeżdżą obok siebie, choć według przepisów, nie powinni.

Uważamy, że pomysły są nieprzemyślane i podjęte pochopnie. Przedstawione wytyczne zostały stworzone przez osoby, które nigdy nie podróżowały tym mostem w godzinach szczytu. Już teraz stworzenie tam buspasów na ul. Reymonta i na moście Osobowickim przyniosło ogromne utrudnienia komunikacyjne. Aby dojechać do północnych osiedli w korku stoi się już od skrzyżowania ulicy Pomorskiej z Dubois. Projektowane zmiany nie usprawnią w żaden sposób komunikacj

Według założeń, most po remoncie ma odzyskać historyczny wygląd.

Znikną szpecące go rury ciepłownicze, odbudowane zostaną natomiast latarnie i wieżyczki. Jedną z wytycznych jest także przeprowadzenie inwestycji zgodnie z Wrocławską Polityką Mobilności. To oznacza zwężenie jezdni, tak, by znalazło się tam miejsce na dwukierunkową drogę rowerową. Na pasie w kierunku centrum dopuszczony zostanie ruch autobusowy na torowisku, a z centrum - jeden pas będzie przeznaczony tylko dla kierowców, a na drugim znajdzie się wbudowane torowisko, po którym będą jeździć autobusy i samochody.

Radni osiedlowi są jednak zdania, że takie rozwiązanie jest pomysłem szkodliwym i niepoważnym, a w tym miejscu nie potrzeba tak szerokiej drogi dla rowerzystów.

- Zwężenie jezdni, które ma zostać wykorzystane na wprowadzenie dwukierunkowej trasy rowerowej wzdłuż jezdni po wschodniej stronie jezdni przy zachowaniu obustronnych chodników jest pomysłem chybionym, biorąc pod uwagę niewielki ruch pieszych i rowerzystów na tym moście oraz fakt, że na pobliskim moście Trzebnickim z powodzeniem funkcjonują wspólne ciągi pieszo-rowerowe - wylicza Grzegorz Maślanka.