Neon PZU zniknął z dachu budynku przy placu Kościuszki we Wrocławiu. Dlaczego?

Jeden z najciekawszych i najbardziej znanych neonów we Wrocławiu zawisł na budynku Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (KDM) przy pl. Kościuszki) w 1973 r. Zaprojektował go Jerzy Werszler. Przedstawia złodzieja, który z wytrychem próbuje włamać się do mieszkania, ale odbija się od hasła "Ubezpiecz mieszkanie w PZU".

Oryginalnie złodziej skradał się w czterech fazach do chwili, gdy zapalał się czerwony napis PZU. W tym momencie włamywacz uciekał i po chwili zapalał się już cały biało-niebieski napis „Ubezpiecz mieszkanie w PZU”. Pod koniec 2008 r. neon przeszedł potrzebny remont – oprócz zmiany kolorów, wprowadzono też nowy program animacji. Obecnie złodziej skrada się do cały czas świecącego się pełnego napisu. Czemu teraz więc włamywacz podchodzi i ucieka – nie wiadomo - czytamy na stronie Neon Muzeum.