Narciarze potrącili dwie osoby? Dramatyczna akcja w Karkonoszach [ZDJĘCIA]

Pierwsze zgłoszenie ratownicy GOPR Karkonosze otrzymali w niedzielę około godz. 16. W rejonie Wielkiego Szyszaka wędrująca osoba została potrącona przez narciarza biegowego zjeżdżającego ze Śmielca w stronę Obniżenia pod Śmielcem. Po dojechaniu ratowników do stacji RTV na Śnieżnych Kotłach okazało się, że przebywa tam też poszkodowany z kontuzją przedramienia.

Po chwili do budynku weszła kolejna osoba z identycznym urazem i również oświadczyła, że została potrącona przez narciarza. GOPR-wcy rozpoczęli przygotowanie do transportu osób poszkodowanych na dół, gdy dyżurny GOPR otrzymał zgłoszenie o osobie, która zasłabła i ma objawy zatrucia w rejonie Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem.

„Dwóch ratowników rozpoczęło transport osób ze stacji RTV, a kolejny ratownik zjechał w trudnych warunkach na nartach do poszkodowanej. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie nasi ratownicy, którzy byli w górach na prywatnym wypadzie. Poproszeni o pomoc dołączyli do akcji i ruszyli w stronę Rozdroża pieszo” - relacjonują GOPR-wcy na swoim fanpage.