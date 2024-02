Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista

Najszybciej wyludniające się regiony Polski wg Prognozy ludności na lata 2023-2060

Główny Urząd Statystyczny w oparciu o współczesne dane oraz przewidywane trendy przebiegu procesów demograficznych (płodność, umieralność i migracje) przygotował scenariusze zmian ludności Polski w latach 2023-2060. Co ciekawe powstały aż trzy scenariusze, jednak jako obowiązujący przyjęto scenariusz prognozy "średnich" zmian, uznanych za najbardziej prawdopodobne.

Wszystkie wyniki „Prognozy ludności na lata 2023–2060” pokazują wyraźny ubytek ludności naszego kraju do 2060 roku. Wedle scenariusza głównego będzie to spadek do 30,4 mln osób (w scenariuszach alternatywnych skrajnych: do 26,7 mln w niskim oraz do 34,8 mln w wysokim). W stosunku do 2022 r. to spadek od 8 do 29% ludności!

GUS zapowiada w swoich prognozach zmniejszenie liczby ludności we wszystkich województwach naszego kraju.