Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą?

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023 - frekwencja do godz. 12 w Polsce i na Dolnym Śląsku

Zgodnie z danymi ogłoszonymi przez Państwową Komisję Wyborczą w całej Polsce frekwencja do godziny 12 wyniosła 22,59%.

Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 6 407 615, natomiast liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania to 28 368 789.

Najwyższy procent oddanych głosów przed południem odnotowano w województwie podlaskim - 25,23% i małopolskim - 24,28%. Najniższą frekwencję ma tradycyjnie zaś województwo opolskie - 19,75%

Dolny Śląsk znalazł się w środku stawki, tu frekwencja do godziny 12 wyniosła 22,59%

Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 6 407 615, a liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania wynosi w tym regionie 28 368 789 osób.