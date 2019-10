Najsłynniejszy wrocławski autobus zyska drugie życie [ZDJĘCIA]

- Na bazie tego dokumentu określimy możliwości realizacyjne i sporządzimy projekty. Następnie określimy koncepcję napędu: od elektrycznego, przez hybrydowy, do tradycyjnego spalinowego jeśli nie będzie innych możliwości. Politechnika przygotuje także cały projekt wyposażenia od strony informatycznej - monitory i aparaturę multimedialną, aby podróżni zwiedzający miasto "ogórkiem" mogli dowiedzieć się ciekawych informacji na temat historii miasta, dolnego śląska, a także sierpnia `80. Jako zasilanie tego sytemu zaproponujemy dach solarny, który będzie wspomagany bateriami - mówi rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Cezary Madryas.

Pojazd dzisiaj stoi na terenie Centrum Historii Zajezdnia. Zniszczony jest cały jego środek, w przeszłości wymontowano silnik. Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, spółki Jelcz, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Ośrodka Pamięć i Przyszłość i NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk podpisali wczoraj list intencyjny w sprawie współpracy przy remoncie autobusu. Z założenia ma być on nowoczesny i ekologiczny.

Po wykonaniu ekspertyzy, wszystkich planów i rysunków, samym remontem od strony wykonawczej zajmie się spółka Jelcz, w której te autobusy produkowano. Nie zapadła jeszcze decyzja o tym, czy "ogórek" po remoncie ma wozić turystów, czy jeździć na regularnej linii.

- W odbudowie tego Jelcza jest niesamowity potencjał promocyjny, edukacyjny i także pewnego rodzaju sztafeta pokoleń. Połączenie tradycji i nowoczesności. Podobne autobusy jeździły po Wrocławiu w latach 70. i 80. , ale ważny jest on dla nas głównie z tego powodu, że za jego sprawą rozpoczął się strajk w sierpniu 1980 roku - mówi dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Marek Mutor.

26 sierpnia 1980 roku o godzinie 4:30 rano Tomasz Surowiec, kierowca Jelcza 043, zablokował nim wyjazd z Zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, czym rozpoczął w mieście strajk. Zaowocował on utworzeniem w stolicy Dolnego Śląska regionalnych struktur "Solidarności". Strajk rozlewał się na kolejne zakłady i według historyków był to kluczowy moment w formowaniu się tożsamości współczesnych mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego.