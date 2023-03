Najpiękniejsze parki krajobrazowe na Dolnym Śląsku. Idealne na wiosenną wycieczkę

Książański Park Krajobrazowy to nie tylko zamek położony na wzgórzu

Największy park krajobrazowy w Polsce znajduje się na Dolnym Śląsku. To Park Krajobrazowy Doliny Baryczy

Parki krajobrazowe powstały w Polsce po to, żeby objąć ochroną obszary, które mają walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe. Od 1976 roku (Pojezierze Suwalskie) w kraju powstało 125 parków krajobrazowych.

Park zajmuje obszar ponad 870 km2 i znajduje się w obszarze województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Został utworzony 3 czerwca 1996 roku, a w jego obrębie leży niemal 300 stawów. Założone przez cystersów są aktualnie największym w Europie miejscem hodowli karpia. Stawy milickie wpisane są także na listę Living Lakes. To 24 jeziora, wśród których są, m.in.: Bajkał, Morze Martwe, Pantanal, Balaton, Titicaca oraz Jezioro Wiktorii.

Książ to zdecydowanie jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych w tym rejonie i cel podróży nie tylko dla mieszkańców Dolnego Śląska. Średniowieczny zamek był kilkukrotnie przebudowywany i dziś liczy ponad 400 pomieszczeń, z których najbardziej rozpoznawalne to: salon chiński, komnata Maximiliana, komnata Konrada i salon barokowy. Na terenie ogromnego kompleksu znajduje się również palmiarnia, wybudowana na polecenie Jana Henryka XV w latach 1908-1911. Inwestycja pochłonęła zawrotną kwotę 7 milionów marek. Do dziś można podziwiać w niej ponad 200 gatunków różnych roślin.