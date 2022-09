Najnowsze zdjęcia z budowy drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Tunele robią piorunujące wrażenie

Odcinek S3 - Bolków - Kamienna Góra Północ

Na tym odcinku zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstają tu również dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner). Wartość umowy wynosi ponad 1,5 mld zł. Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych, a następnie branżowych.