Wrocław. Gonitwy z przeszkodami wracają na Partynice. Przeczytaj szczegóły

Wrocławska Trial, czyli międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni to najważniejszy wyścig dnia, jednocześnie generalny sprawdzian przed Wielką Wrocławską.

Konie pobiegną na dystansie 4200 metrów, na trasie będą miały do pokonania 19 przeszkód. Na starcie osiem koni, wśród nich tegoroczny zwycięzca Crystal Cup, trenowany we Wrocławiu Haad Rin. I znakomici rywale: z Czech Starbuck i Hades, które doskonale znają wrocławski tor, oraz Reki, który na Partynicach odnosił największe sukcesy, a także polski weteran partynickiego hipodromu Netto. Faworytem będzie z pewnością Haad Rin, który w czerwcu w znakomitym stylu wygrał na Partynicach gonitwę Crystal Cup, zaś jesienią ubiegłego roku był minimalnie drugi w gonitwie Listed we francuskim Compiegne.

Publiczność dopingująca jeźdźców będzie miała okazję również do zapoznania się z ofertą dolnośląskich zamków i pałaców. W niedzielę swoje stoiska przygotują m.in. Pałac Morawa wspólnie z ośrodkiem jeździeckim Stragona, czy Zamek Kliczków, przy którym działa stajnia książęca. Obiekty przygotowały również atrakcyjne nagrody dla widzów.