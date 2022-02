Na Tarczyński Arenie wraca punkt drive-thru z szybkimi testami na COVID

Aby się zbadać na obecność koronawirusa, nie ma potrzeby wychodzenia z auta. Po uchyleniu szyby, personel pobierze próbkę materiału z nosa przy użyciu specjalnej wymazówki.

Wynik testu ma pokazać się w mniej niż 20 minut, a jego potwierdzenie wydawane będzie na miejscu. W ciągu 2 godzin od wymazu wynik testu umieszczony zostanie w systemie EWP, co w przypadku testu negatywnego pozwoli uzyskać automatyczne zwolnienie z kwarantanny. W celu przeprowadzenia badania nie potrzebujemy wcześniejszej rejestracji.

Testy przeprowadzane są na parkingu Tarczyński Areny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16. Wjazd dostępny jest bramą „A” od strony Al. Ślaskiej. Cena wykonanego badania to 95 zł. Testy będą przeprowadzane także dla tych, którzy zgłoszą się do punktu pieszo lub na rowerze.

Punkt testów drive-thru działa przy wrocławskim stadionie z przerwami od maja 2020 r. Do tej pory wykonano w nim 22650 testów rtPCR. Punkt testów antygenowych powstał w odpowiedzi na kolejną, rosnącą falę pandemii.