Na Ołbinie stanie więcej zielonych skrzynek [ZDJĘCIA]

Ołbin będzie miał więcej zieleni. W ramach drugiego etapu projektu Grow Green krzewy, drzewa i mała architektura do końca roku pojawią się na kolejnych czterech przestrzeniach:

zachodnia część podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej,

podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza,

podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego,

obszar ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego.

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły na razie przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Wyłoniona firma będzie miał na to czas do końca kwietnia. Później ruszą prace budowlane, które, według harmonogramu, mają się zakończyć do 31 grudnia. Przetarg został ogłoszony na wniosek mieszkańców, którzy chcieli zazielenienia tych części podwórek, które nie mogły zostać włączone do poprzedniej inwestycji.