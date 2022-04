Na maluchy z Wrocławia czeka ponad 6 tys. miejsc w publicznych przedszkolach

- Rodzice przedszkolaków złożyli łącznie 5746 wniosków na 6067 miejsc. 5136 wniosków (ok/ 90 proc.) zostało podpisanych profilem zaufanym – informuje Monika Dubec z biura prasowego wrocławskiego ratusza.

Rekrutację prowadzą też żłobki - ta odbywa się jednak w sposób ciągły.

Malucha (do 3 roku życia) można zapisać do żłobka przez cały rok (pod warunkiem, że w wybranej placówce jest wolne miejsce).

We wrześniu ubiegłego roku we wrocławskich żłobkach (publicznych i z miejskich dofinansowaniem) na dzieci czekało 3130 miejsc. Wtedy do placówek zakwalifikowanych zostało 2628 dzieci. Na początku listopada pojawiło się 100 kolejnych miejsc dla maluchów – w wyremontowanym Żłobku nr 6 w centrum miasta.