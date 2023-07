Muchy zjadają ich żywcem. Koszmar mieszkańców Ligoty Pięknej pod Wrocławiem. Sanepid zamknął dwa markety

Miliony much na ulicach, w ogrodach i domach w Ligocie Pięknej

- Wówczas zaczął się problem z muchami. Ogromny. Nie dało się wiosną i latem wysiedzieć na dworze. Bardzo często, pijąc kawę, czy chcąc zjeść obiad, siedzimy z łapkami na muchy, tłukąc je raz po raz. Nie korzystamy praktycznie z ogrodu i tarasu od około 10 lat. Wszyscy idziemy w koszty, zakładamy siatki w oknach, oklejamy domy, ale nie daje to dużo. Okien nie można otwierać - opisuje problem mieszkańców pani Iwona.

Pani Iwona mieszka w Ligocie Pięknej od 24 lat. Pisze nam, że to piękna, cicha i spokojna miejscowość, do której jej rodzina przeniosła się, szukając spokoju i możliwości odpoczynku. Było miło i przyjemnie przez kilkanaście lat, aż obecni najemcy przejęli fermę przy ulicy Prostej .

Dramat mieszkańców trwa od prawie 10 lat

W lipcu doszło do apogeum. Sanepid likwiduje skutki zamuszenia

Podczas wakacji 2023 roku doszło do apogeum, czego następstwem było zamknięcie w Ligocie Pięknej Dino i Biedronki. Przyczyną decyzji służb sanitarnych była zatrważająca ilość much wewnątrz budynków, która doprowadzała do skażenia sprzedawanej tam żywności (w szczególności na działach mięsnym, warzywnym oraz dziale z pieczywem).

Po dokonaniu oględzin, Powiatowy Inspektor Sanitarny, winą za zaistniały stan rzeczy, obarczył pracowników obu sklepów. Ustalono plan przeciwdziałania zamuszeniu obu sklepów polegający na zamgławianiu środkami owadobójczymi powierzchni komercyjnych.