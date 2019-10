"Może stać pod blokiem, to postoi w tramwaju!" A Ty ustępujesz miejsca starszym?

WIĘCEJ O KAMPANII PRZECZYTACIE TUTAJ: KLIK!

A oto wybrane komentarze:

Odkąd pracuję w służbie zdrowia i jestem regularnie wyzywana, obrażana i poniżana przez starszych ludzi, którzy obarczają mnie winą za całe zło tego świata, od kolejek w NFZ począwszy, przez wyniki wyborów, na wojnie w Syrii skończywszy, nie ustępuję miejsca. Przykład idzie z góry. Nigdy nie spotkałam się z taka ilością buractwa i chamstwa, co przez rok pracy z emerytami! Skoro maja sile, by mnie zmieszać z błotem, to niech nie oczekują z mojej strony uprzejmości.

Katarzyna

Pomysł całkowicie bez sensu. Jeśli kogoś matka z ojcem nie nauczyli podstaw kultury, to na pewno kampania MPK nie nauczy.

Michał

Kiedyś nie trzeba było robić kampanii w tym zakresie, większość młodych ludzi wynosiła podstawowe zasady kultury z domu. Teraz okazuje się, że trzeba to im powiedzieć poprzez szeroko zakrojoną kampanię za wielkie pieniądze. Jak byłam młoda, nie mogłabym siedzieć spokojnie w tramwaju, widząc w pobliżu starsza osobę, ale to zawsze była kwestia wychowania.

Ewa

Ci, co najwięcej pracują i są zmęczeni, niech ustępują, bo przecież pani starsza musi usiąść. Od rana może stać pod blokiem i monitorować całe osiedle, to dwóch czy trzech przystanków nie postoi? Miałam taką sytuację w ciąży, jedna pani cały czas mnie szturchała, żeby jej ustąpić, ale sorry, stała pod blokiem, to postoi w tramwaju czy autobusie.

Paula

To kultura wyniesiona z domu. W dzisiejszych czasach z domu rzadko wynosi się coś takiego. Kindersztuba?? A co to?! Młodzież trzeba uświadamiać w podstawowych kwestiach dobrego wychowania: zachowanie ciszy nocnej, ustąpienie miejsca w tramwaju, puszczanie ludzi najpierw wysiadających, słowo „dziękuję” nie istnieje w słowniku. Wątpię, czy kampania coś pomoże. Dzieciaki widzą teraz tylko ekrany swoich telefonów. Potrafią bezczelnie pyskować, a nie potrafią zachować się w miejscu publicznym.

Dominika

Bardzo dobra kampania. Dużo studentów przyjeżdża do Wrocławia i nie potrafią się zachować w środkach komunikacji. Ale jak można nie widzieć, kiedy stoi obok Ciebie straszy człowiek, ze trzeba ustąpić miejsca. Ja, będąc w ciąży, ustępowałam miejsca starszym osobom, widząc ta naszą "młodzież" w środkach komunikacji. Wstyd!

Karolina

A jakie jest Wasze zdanie? Czekamy na wasze opinie i komentarze!