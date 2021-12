Policjant z Oleśnicy zginął na służbie. Mijają cztery lata od tragicznej śmierci Mariusza Koziarskiego(ROZMOWA Z ŻONĄ IWONĄ KOZIARSKĄ)

- Bycie żoną antyterrorysty to prawdziwa sztuka kompromisu. Trudno coś zaplanować, trzeba nauczyć się ogarniać pewne rzeczy samemu i często nagle - opowiada nam pani Iwona i dodaje, że czasami gdy mąż musi wyjechać to żona wtedy przejmuje męskie obowiązki. - A zamiast wylewać swoje żale, że znów wyjazd na weekend nie wypali, trzeba zerwać się po telefonie w środku nocy razem z nim, by błyskawicznie zrobić i zapakować kanapki, by mógł nie tracić na to czasu i jak najszybciej być w bazie. Trzeba nauczyć się tłumaczyć dzieciom, dlaczego znów gdzieś nie pojedziemy. I nauczyć się czekać na powroty. Bo najgorsze są bezsenne noce - opowiada nam kobieta i dodaje, że jej mąż był prawdziwym pasjonatom. - Nikt nie idzie do tej pracy dla pieniędzy. To właśnie dla realizacji Mariusza pasji zostawiliśmy wszystko. Dom, rodzinę, przyjaciół i przeprowadziliśmy się do Oleśnicy. Wszystko było inne, obce, wszystko musieliśmy zacząć od nowa, z małymi dziećmi na rękach. Ale kocham ludzi z pasją, to było dla niego. Chciałam, by się realizował i robił to - mówi Koziarska i dodaje: był szczęśliwy, było to widać w jego spokoju i uśmiechu. A gdy człowiek jest szczęśliwy, wszystko wokół się układa. Kochał swoją pracę. Tak jak kochał swoją rodzinę - uśmiecha się przez łzy pani Iwona.

Upiekł ciasto i pojechał...

- Dzień w którym widziałam Mariusza ostatni raz nie różnił się niczym wielkim od innych - wspomina pani Iwona. Wróciłam z pracy, a on z wielkim uśmiechem na ustach powiedział, że nie posprzątał z dzieciakami w domu, ale zrobił mi za to ciasto - uśmiecha się kobieta. Wieczorem mieliśmy usiąść razem przy odrobinie wina. Nalał po lampce i w tym samym momencie dostał telefon... Zdążyłam go przytulić i pojechał - ucina nasza rozmówczyni i dodaje, że ciężko opisać słowami co czuła gdy rano do drzwi ktoś zapukał. - Znałam procedury. Wiedziałam co to znaczy. Nie chciałam żeby weszli, tak bardzo chciałam żeby to był sen - mówi drżącym głosem Iwona Koziarska, która nie wini za to co się stało pracy pana Mariusza. - Był spełniony w tym co robi, a naszym życiem i tak rządzi przypadek - mówi nasza rozmówczyni i dodaje: On zginął od kuli, inny człowiek w tym samym czasie mógł zginąć będąc w domu. Myślę że mały mamy wpływ na przeznaczenie i na to, co jest nam zapisane.