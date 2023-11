Mieszkaniec Jedliny-Zdroju rekordzistą świata w piłkarskim freestyle'u. Bił też rekord Guinessa FILM, ZDJĘCIA

- Mam taką fajną zajawkę, hobby i pasję podbijam sobie różne piłki - mówi rekordzista świata w piłkarskim freestyle'u Dobromir Kowalski.

Nie jest to tylko piłka nożna, ale także do futbolu amerykańskiego czy do rugby. Ale także są to mniejsze piłki, np. do tenisa.

- Jestem piłkarskim freestylerem, a żonglerka jest właśnie elementem piłkarskiego freestyle'u. To podbijanie jak dotąd dało mi kilka rekordów świata i rekordów Polski. W ostatnią sobotę próbowałem pobić rekord Guinnessa w żonglerce piłką do rugby, ale niestety tym razem się nie udało

Mistrzowi z Jedliny - Zdroju udało się za to pobić rekord świata zapisany i monitorowany przez inną organizację w podbijaniu piłki do futbolu amerykańskiego i było to 72 podbicia w ciągu 30 sekund i jest to poprawiony dotychczasowy wynik o 9 dokładnie podbić.