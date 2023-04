Mężczyzna skoczył z mostów Chrobrego do Odry. Na pomoc ruszyli policjanci, dramatyczna akcja we Wrocławiu

Pierwsi na miejsce przybyli policjanci i widząc tonącego człowieka, natychmiast wskoczyli do rzeki.

-Zgłaszający poinformował policję, że na moście stoi mężczyzna, który najprawdopodobniej zamierza targnąć się na swoje życie skacząc do wody. Przybyli na miejsce mundurowi, widząc tonącego mężczyznę, bez chwili zawahania przystąpili do działania. Sierż. Wojciech Okrutny i post. Wojciech Radzik wskoczyli do rzeki i wyciągnęli tonącego na brzeg. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy przedmedycznej, przekazali uratowanego pod opiekę przybyłym na miejsce ratownikom - relacjonuje przebieg zdarzenia mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.