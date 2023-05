Łowcy pedofili w Wałbrzychu zatrzymał 57-latka, który proponował dziewczynce seks, chciał dostać bieliznę i prezentowa treści dla dorosłych

Kiedy wolontariuszka kilka razy podkreśla, że przeczytała całą korespondencję i zaznacza, że mężczyzna wiedział, że rozmawia z 13-latką, mówi że był pijany i ktoś go wkręcił.

- Przez kilka tygodni? - dopytuje wolontariuszka. - A jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu i coś ukradniesz, to cię usprawiedliwia?

- Nie

- Dlaczego pytałeś, czy Sylwia nosi rajstopy?

- Nie pytałem

- Jaki kolor bielizny nosi?

- Nie wiem, to nie ja

- Jakiej wielkości ma stópki? Czy się masturbuje, czy ma okres, czy goli miejsca intymne...

- Nie pisałem

- Mam wszystkie twoje rozmowy i nagrania, codziennie pisałeś i wydzwaniałeś do dziewczynki

- Jak se coś piszę, to nie jest chyba grzech, nie?

- To jest przestępstwo. Dlaczego pisałeś, że ją kochasz, że tęsknisz, żeby ci wysłała zdjęcie swojej *****

- Nie filmujcie mnie, nie róbcie mi popeliny

- Dlaczego zmuszałeś dziewczynkę do masturbacji? Żeby nie prała bielizny, żeby ją wysłała...

- Żarty jakieś