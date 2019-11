Śląskie lekarki nago pozuja do kalendarza. Robią to w szczytnym celu. Tylko w ten sposób można trafić do rozsądku innych kobiet. Wyjątkowy kalendarz powstaje w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Widzieliśmy, jak powstaje. Jego twarzą jest doktor Ewa Bogacka-Konik, która w ciąży dowiedziała się, że choruje na nowotwór piersi. Urodziła. Dziś jest po mastektomii.









Do udziału w projekcie zgłosiło się kilkadziesiąt pań

Ich sensualne, artystyczne zdjęcia znajdą się na unikalnym kalendarzu zachęcającym do profilaktyki. Zainteresowanie lekarek projektem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów ze Śląskiej Izby Lekarskiej. Zgłosiło się kilkadziesiąt kandydatek, a o wyborze 12 decydował jedynie czas zgłoszenia. Profesjonalna sesja zdjęciowa odbyła się 9 listopada 2019 r. w Śląskiej Izbie Lekarskiej.



Twarzą kalendarza została doktor Ewa Bogacka-Konik, która w ciąży dowiedziała się, że choruje na nowotwór piersi. Urodziła. Dziś jest po mastektomii. Pierwszy raz publicznie opowie o swojej chorobie, bo chce zwrócić uwagę na to, jak ważne i cenne jest badanie USG piersi w okresie ciąży.



Kakendarz będzie do kupienia od grudnia

Kalendarz będzie można pozyskać od początku grudnia, poprzez fundację Nu-med #OnkologiaNaCeglanej. Projekt uda się zrealizować dzięki partnerowi przedsięwzięcia – firmie InterPolska.



Lepiej, zapobiegać niż leczyć – to niby banalne powiedzenie, ale jakże prawdziwe



- Śląska Izba Lekarska od lat włącza się w różne akcje profilaktyczne. Poprzez kalendarz z wizerunkami lekarek i hasłami, których wspólnym mianownikiem jest choroba nowotworowa, chcemy przekonać kobiety do badań profilaktycznych - mówi dr n. med. Tadeusz Urban, prezes ORL w Katowicach. - Jeśli choć jedna z pań patrząc na kalendarz postanowi wykonać cytologię lub przebadać piersi, będzie to nasz ogromny sukces - dodaje dr Urban.



Jak dodaje, edukacja i podnoszenie świadomości są niezwykle ważne.



Zdarza się, że kobiety nie chodzą do ginekologa

- Zdarza się, że przyjmuję na oddział położniczy kobiety w dziewiątym miesiącu ciąży, bez żadnych badań wykonanych w tym okresie, bez karty ciąży, czasem nawet bez świadomości, że za chwilę zostaną matkami. To przerażające - opowiada dr Urban.



I dodaje, że do lekarza ginekologa najczęściej przychodzą młode kobiety, po receptę na środki antykoncepcyjne, ciężarne i te, które mają problemy w okresie okołomenopauzalnym.



W tak zwanym „międzyczasie” wiele może się wydarzyć, dlatego dbanie o swoje zdrowie w każdym okresie życia jest tak ważne – tłumaczy prezes ORL w Katowicach.







Kto jest zaangażowany w powstanie kalendarza Śląskiej Izby Lekarskiej

zdjęcia do kalendarza wykonuje fotograf Karolina Pyrek,

make-up Katarzyna Cywicka,

włosami modelek zajmuje się wicemistrz świata fryzjerstwa z 2014 roku Damian Duda.

o komfort lekarek dba projektantka Iza Jałowiecka, właścicielka marki Furelle.



