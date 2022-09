"Kryty most" to wyjątkowy obiekt, który podziwiać można na Dolnym Śląsku (ZDJĘCIA)

Przerzucony nad Białą Lądecką "kryty most" łączył niegdyś dwie części sanatorium. Obiekt ma zaledwie kilkadziesiąt metrów i prowadzi z neogotyckiej willi z więżą, która znajduje się przy ul. Spacerowej do budynku przy ul. Kościuszki 32.

Neogotycki dom z wieżą to pierwotnie willa "Weberbauer", która odkupiona została przez lekarza zdrojowego dr. Hermanna. To on założył w tym miejscu sanatorium, a dokładnie Instytut Medyczno-Mechaniczny. Budynek, od nazwy przepływającej poniżej rzeki Białej Lądeckiej, nosił nazwę "Zamku Bieli". W latach trzydziestych do sanatorium przyłączone zostały natomiast dwa kolejne budynki znajdujące się po przeciwnej stronie rzeki (ul. Kościuszki 32 i 24). Kolejno oba sanatoryjne obiekty połączone zostały krytym przejściem. Żelbetowy most zaprojektował niemiecki architekt Felix Henry.

Po wojnie obiekt był nieużytkowany. "Zamek Bieli" stał się własnością zarządu FWP, a budynki przy ul. Kościuszki należały do Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. i mieszkali w nim pracownicy uzdrowiska. Po przekształceniach budynek FWP przejęła gmina. Później został on sprzedany podobnie jak mieszkania znajdujące się przy ul. Kościuszki. Uzdrowisko sprzedało je swoim pracownikom.