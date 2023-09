Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się z ciężarówką, bardzo duże zniszczenia

Godz. 18:30

Przywrócono już normalny ruch w miejscu groźnego wypadku!

Godz. 16

W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Trwa oczekiwanie na lawetę, która będzie wyciągać pojazd ciężarowy marki MAN. Na czas wyciągania ciężarówki, droga ponownie chwilę pozostanie zablokowana. Wstępnie przyjazd lawety zaplanowano na godz. 17.

Godz. 14

Według wstępnych ustaleń policji pracującej na miejscu, kierujący busem marki Fiat jadący od strony Oleśnicy w kierunku Twardogóry, na wysokości miejscowości Drogoszowice z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w bok pojazdu ciężarowego marki MAN.

- W wyniku zderzenia kierowca pojazdu typu bus doznał obrażeń ciała. Został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Z informacji, które przekazywali nam lekarze pogotowia lotniczego, bo takie przybyło na miejsce, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wymaga on jednak specjalistycznej opieki medycznej - mówi "Gazecie Wrocławskiej" starszy aspirant Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.