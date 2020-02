KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU? Mężczyzna z objawami koronawirusa prosto z przychodni trafił do szpitala

- Przyszedł do nas mężczyzna i powiedział, że właśnie wrócił do Wrocławia z rejonu Europy gdzie odnotowano przypadki zachorowań na koronawirusa. Powiedział, ze nie czuje się najlepiej. Zdecydowaliśmy, żeby wezwać karetkę i przewieźć do szpitala na ulicę Koszarową – usłyszeliśmy od jednego z pracowników przychodni Gaj przy ulicy Krynickiej. Jak udało nam się potwierdzić, pacjent, który zgłosił się do przychodni Gaj wrócił właśnie z Włoch.

Mężczyzna, który właśnie wrócił do Wrocławia z Włoch, zgłosił się do jednej z przychodni we Wrocławiu. Skarżył się na objawy przypominające te występujące w przypadku zakażenia koronawirusem. Został zabrany karetką do szpitala.

Wczoraj – jak podało Polskie Radio Wrocław - 15 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy powrócili właśnie z wycieczki do Włoch, zgłosiło się do szpitala zakaźnego przy Koszarowej. Wrócili z obozu narciarskiego z rejonu we Włoszech, w którym odnotowano najwięcej przypadków zarażenia koronawirusem. Nie mieli niepokojących objawów. Dziś do izolatki na Koszarową trafiła też mieszkanka Lubina. Kobieta z objawami grypy zgłosiła się we wtorek do jednej z lubińskiej przychodni. Karetką przewieziono ją do szpitala we Wrocławiu. Wyniki jej badań powinny być znane w piątek.

Minister uspokaja: nie mamy koronawirusa w Polsce

- Nie mamy dotychczas potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. Wczoraj wieczorem spłynęły do nas wyniki ostatnich próbek, które zostały badane, wszystkie wyniki są ujemne - powiedział dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Wczoraj wieczorem spłynęły do nas wyniki ostatnich próbek, które zostały badane, wszystkie wyniki są ujemne - poinformował Kraska na antenie Polskiego Radia 24. Dodał, że istnieje niebezpieczeństwo, że pierwszy przypadek w Polsce się pojawi. - Niestety, to prawdopodobieństwo teraz się zwiększyło i jest to związane z pojawieniem się ognisk we Włoszech, gdzie Polacy chętnie wyjeżdżają na odpoczynek. Dużo Polaków wróciło z ferii z Włoch. Więc liczymy się z tym, że ten przypadek zostanie w końcu do Polski przywleczony - powiedział. Podkreślił, że Polacy powracający z Włoch otrzymują specjalny komunikat SMS-owe.