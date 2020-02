KORONAWIRUS. Kolejny mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa w szpitalu na Koszarowej we Wrocławiu

To kolejny już taki przypadek. W środę do wrocławskiego szpitala na badania (z podejrzeniem koronawirusa) trafiły dwie osoby z Lubina - kobieta i dwuletnie dziecko oraz mężczyzna, który zgłosił się do przychodni na Gaju. Został przewieziony do szpitala na koszarowej karetką z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.