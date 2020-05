KORONAWIRUS. Ograniczenia i limity mogą wrócić - ostrzega minister zdrowia

Jeśli liczba zarażonych wzrośnie za dwa tygodnie, będzie to oznaczało, że poluzowanie obostrzeń pozwoliło epidemii dalej się rozwijać. Wtedy rząd może znów wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się.

W końcu celem jest doprowadzenie do takiego stanu, żeby bezpiecznie, chociaż to nigdy nie będzie całkowicie bezpiecznie, wrócić do nowej normalności, czyli do pracy, do wyjścia na ulicę – mówił w TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski.