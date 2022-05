Kontrola TBS-u Wrocław przez wrocławskich radnych miejskich. Zastrzeżenia co do wydatków na reklamę

W związku z niejasnościami co do wydatków spółki (na zapytanie o wydatki spółka odesłała do sprawozdań KRS) radni zdecydowali się przeprowadzić kontrolę na miejscu. Podczas wizyty we wrocławskim TBS-ie zainteresowani przejrzeli 44 dokumenty – umowy, zlecenia oraz potwierdzenia płatności.