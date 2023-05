Kładka nad Ślęzą dla pieszych i rowerzystów połączyła Muchobór Wielki z Małym. Kiedy otwarcie? [FILM, ZDJĘCIA]

Kładka przez Ślęzę skróci dystans między Muchoborem Wielkim i Muchobrem Małym

Kładka pieszo-rowerowa powstaje na wysokości ul. Trawowej (Muchobór Wielki) i ul. Francuskiej (Muchobór Mały). Będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców.

Dzisiaj jedyna droga na drugi brzeg rzeki Ślęzy prowadzi przez most Strzegomski lub most Muchoborski. Jest to trasa niewygodna dla osób bez samochodów i przede wszystkim długa. Po zakończeniu budowy, kładka będzie też najkrótszą drogą do szkoły przy ul. Szkockiej, idąc z Muchoboru Wielkiego.