Koniec rowerów miejskich we Wrocławiu? Nextbike złożył wniosek o upadłość

Nextbike działa w Polsce od 2011 r. Na Dolnym Śląsku jest operatorem rowerów miejskich we Wrocławiu i Legnicy.

Tegoroczny sezon Wrocławskiego Roweru Miejskiego rozpoczął się 7 marca, gdy na ulice miasta wróciło 2 tysiące jednośladów. W zimie wrocławianie mieli do dyspozycji część rowerów, pozostałe przechodziły przeglądy i naprawy. Firma Nextbike zapewniała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby korzystanie z nich było komfortowe i bezproblemowe. Niedługo potem wybuchła w Polsce pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia (m.in. zakaz korzystania z rowerów miejskich), które miały ogromny wpływ na sytuację finansową firmy.