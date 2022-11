To może być najgorsza zima w historii Wrocławia, o ile pogoda się nad nami nie zlituje. Czym będziemy oddychali tej zimy?

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, gospodarstwa domowe emitują aż 78% pyłu PM 2,5. Jest to jeden z głównych związków chemicznych, które odpowiadają za powstawanie smogu. Jego stężenie we Wrocławiu wykracza poza dopuszczalne normy, szczególnie w sezonie grzewczym. Wrocławianie od lat odczuwają to na własnej skórze.

W czwartek (27 października) wieczorem czujniki stacji BleBox odnotowały wzrost ilości pyłu zawieszonego PM 2,5. Tej nocy jego stężenie przekroczyło 40 µg/m3. Przypominamy, że zgodnie z najnowszymi zaleceniami WHO dobowa norma stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu nie powinna przekraczać 15 mikrogramów na metr sześcienny.