Koncert Sary James we Wrocławiu. Tak bawiliście się pod Dworcem Głównym (MNÓSTWO ZDJĘĆ) Jarosław Jakubczak

Sara James, zwyciężczyni czwartej edycji programu "The Voice Kids", reprezentantka Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, w końcu finalistka amerykańskiego talent show "America’s Got Talent" wystąpiła w sobotę (3 grudnia) we Wrocławiu. Na koncercie przy Dworcu Głównym PKP czekał na nią tłum fanów. Zobaczcie, jak prezentowała się młoda wokalistka na scenie. Byliście na koncercie? Odnajdźcie się na zdjęciach. >>> Do kolejnych zdjęć można przejść również za pomocą strzałek, lub gestów.