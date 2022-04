Kolejni zatrzymani w sprawie ustawianych przetargów na sprzęt medyczny. Wśród nich pracownicy pogotowia ratunkowego

Przypomnijmy, że pierwsze 6 osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBA - delegatura w Warszawie, w styczniu br. Wśród nich znaleźli się pracownicy placówek zdrowia i przedstawiciel firmy oferującej sprzęt medyczny. To on właśnie miał doprowadzić do korzystnych dla siebie transakcji. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje wrocławska prokuratura regionalna.

- W toku śledztwa ustalono, że przedstawiciel firmy dostarczającej sprzęt medyczny dla szpitali, wraz z innymi podejrzanymi w sposób bezprawny wpływał na przebieg przetargów publicznych, organizowanych przez jednostki medyczne, w celu zakupu m.in. defibrylatorów czy urządzeń do kompresji klatki piersiowej - informowała w styczniu prokurator Katarzyna Bylicka, rzecznik prasowa prokuratury regionalnej we Wrocławiu.

Dziś (19 kwietnia) prokuratura poinformowała o kolejnych zatrzymaniach. Śledztwo ma charakter ogólnopolski. - Ze względu na zasięg i wagę śledztwa na tę chwilę nie podajemy, o jakie placówki medyczne chodzi - informuje prokurator Bylicka. - Zatrzymani to: naczelna pielęgniarka w powiatowym centrum medycznym, p.o. kierownika filii stacji pogotowia ratunkowego oraz pracownik w dziale zamówień stacji pogotowia ratunkowego - dodaje.