Kina i teatry wracają we Wrocławiu do życia (CENY BILETÓW, DATY, PREMIERY)

Rząd na szczęście postanowił odmrozić – oprócz kawiarni, kościołów i fryzjerów - też instytucje kultury i już od najbliższego weekendu będziemy mogli (oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i limitów osób, które mogą być razem na sali) znów cieszyć się z wizyty w kinie, czy teatrze. Na razie nie wszystkie wrocławskie przybytki kultury odtajały i zrzucają z siebie mroźne zarazy i nakazy. Ale już w ten weekend będziemy mogli pójść np. do Wrocławskiego Teatru Komedia, opery, czy na film do DCF-u. A oto szczegóły.

A co słychać w Operze Wrocławskiej. Na jej stronie internetowej na piątek (5 czerwca, godz. 19.00, zapowiadana jest „ Carmen ” Georges Bizet ( bilety od 50 do 150 złotych ). 6 czerwca, o godz. 19.00 ma być wystawiony „ Faust ” (autor: Charles Gounod). Bilety: 40-100 zł, a 7 czerwca, w niedzielę, zobaczymy (o godz. 12.00) przedstawienie „ Jaś i Małgosia ” (autor: Engelbert Humperdinck). Bilety: 30-50 zł

- Wszystkie kina należące do Dolnośląskiego Centrum Filmowego zostaną ponownie otwarte 6 czerwca. Obsługa kin będzie pracować w maseczkach albo przyłbicach, przy kasach staną przegrody, regularnie odkażane będą fotele, stoliki, poręcze, klamki i wszelkie inne powierzchnie, z którymi będą się stykać widzowie. Sale będą wypełniane maksymalnie do połowy, wietrzone po każdym seansie, widzowie będą mogli uczestniczyć w seansach w maseczkach, a wybór miejsca na widowni będzie się odbywał z zachowaniem odpowiedniego dystansu – informuje DCF.

W pierwszym tygodniu kino zaproponuje po 6 seansów dziennie w DCF-ie we Wrocławiu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i przeprowadzenia niezbędnych zabiegów higienicznych konieczne będą dłuższe przerwy między seansami. - Od 6 do 10 czerwca zapraszamy na pokazy najlepszych filmów Davida Lyncha – niekwestionowanego mistrza postmodernizmu. Jego filmy zawsze budziły skraje opinie, od płomiennych zachwytów po oskarżenia o hochsztaplerstwo. Niemniej jednak zapisał się na kartach kina jako jeden z najoryginalniejszych reżyserów końca XX wieku – informuje DCF Bilety po 16 zł (szczegółowy plan, kiedy są pokazywane filmy mistrza na stronie internetowej DCF-u). Czeka nas także pokaz przedpremierowy filmu „ #tuiteraz ” (6 czerwca, godz. 17:30, bilety: 22 zł ), oraz też przedpremierowo film „ Zdrajca ” (6 czerwca| godz. 19:00, bilety: 22 zł ). Premierowo zobaczymy (od 6 czerwca) „ Biały. Biały dzień” i „film „Niewidzialny człowiek” .

Justyna Szafran na dzień dobry

Z wyprzedzeniem warto zaplanować sobie wizytę we Wrocławskim Teatrze Muzycznym „Capitol” (ul. Piłsudskiego).

- Zagramy dla widowni wypełnionej zaledwie w połowie, zachowując dystans społeczny także na scenie, ale ze stuprocentową energią i emocjami dalekimi od jakiegokolwiek dystansu – informuje Capitol.

Już w niedzielę, 14 czerwca, na Dużej Scenie, Justyna Szafran zaśpiewa recital („Nie ma”) złożony z piosenek Agnieszki Osieckiej z muzyką Jerzego Satanowskiego. Płyta także już jest, będzie ją można kupić po niedzielnym koncercie, a Justyna Szafran będzie ją podpisywać.

Zespół Capitolu ponownie pojawi się w komplecie na Dużej Scenie już w sobotę 20 czerwca z koncertem „#Wracamy”.

- Zwykle o tej porze roku graliśmy koncert na zakończenie sezonu, tym razem pożegnanie będzie podwójne. To koniec sezonu, a zarazem koniec czasu teatralnej kwarantanny – informuje Capitol.

W repertuarze to, co widzowie Capitolu lubią najbardziej: piosenki z „Rat Packa”, „Gracjana Pana” i „Mocka. Czarnej burleski”, z „Mistrza i Małgorzaty” oraz z „Idioty”, który okazał się najchętniej oglądanym spektaklem z naszych archiwów online.

Będzie też muzyczne wspomnienie czasu izolacji: ze sceny zabrzmią na żywo internetowe przeboje, nagrywane w domach: #hot16challenge, domowe covery i „Bądź obok mnie”, czyli piosenka, którą zespół Capitolu nagrał dla szpitala na Koszarowej.

Bilety: „Nie ma - recital Justyny Szafran” (35-45 zł), „#Wracamy” (40-100 zł.)