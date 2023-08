Rusza Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu. Będą spotkania z aktorami, pokazy filmowe, parada komediantów oraz koncerty Alina Gierak

Do Lubomierza od 25 lat na Festiwal Filmów Komediowych zjeżdżają miłośnicy polskich komedii. Tu mogą poznać najnowsze produkcje, zebrać autografy, porozmawiać z aktorami i jeszcze raz powrócić do kultowego filmu "Sami Swoi". XXVI Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych rozpocznie się 4 sierpnia i potrwa do 6 sierpnia. Wśród gości festiwalu są między innymi Piotr Pręgowski, Laura Łącz i Justyna Sieńczyłło. Co w programie festiwalu?