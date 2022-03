Kilkuset uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w kościołach we Wrocławiu i okolicy

Zgodnie z zaleceniem metropolity wrocławskiego w parafiach przyjmujących uchodźców powstały zespoły wsparcia, które skupiają ludzi odpowiedzialnych za zakwaterowanie, organizację posiłków, pomoc prawną, medyczną, transport czy integrację z lokalną społecznością.

Jako przykład powyższych działań ksiądz rzecznik wskazuje kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w podwrocławskich Siechnicach, gdzie aktualnie przebywa ok. 200 uchodźców z Ukrainy. Parafia ta nadal prowadzi zapisy osób chętnych do przyjęcia uchodźców i listy te przekazuje do Urzędu Miasta Siechnice, który koordynuje działania na terenie całej gminy. Do dziś ta niewielka wspólnota zebrała i przekazała na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie 115 kg żywności, 120 kg artykułów higieny osobistej dla kobiet i dzieci oraz 40 kg rzeczy pierwszej potrzeby (koce, kołdry, poduszki, śpiwory itd.). Zebrano także prawie 20 tys. zł, które zasiliły budżet Caritas Polska z przeznaczeniem dla uchodźców.