Czemu na ul. Żmigrodzkiej jest tak ciemno? Egipskie ciemności panują tam... od listopada.

O awarii oświetlenia poinformował naszą redakcję czytelnik:

- Chodniki i drogi dla rowerów toną w ciemnościach już od godziny 17, od przejścia dla pieszych koło ul. Młynarskiej aż do ul. Wołowskiej. Problem trwa już kilka miesięcy, od co najmniej listopada – pisze w swoim liście do redakcji „Gazety Wrocławskiej”.