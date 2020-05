Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Ministerstwo podało termin

archiwum

Uczniowie nie wrócą już w tym roku szkolnym na zajęcia. Szkoły pozostaną zamknięte do wakacji - ogłosił dziś wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Ministerstwo w oficjalnym stanowisku szybko zdementowało tę informację. Lada dzień ma się pojawić rozporządzenie wydłużające przerwę w szkołach na razie tylko do 7 czerwca. Co dalej, nie wiadomo.