Kiedy ruszy budowa południowej części wschodniej obwodnicy Wrocławia? Mamy dobrą wiadomość!

Wkrótce zacznie się budowa długo oczekiwanego, kolejnego odcinka tzw. wschodniej obwodnicy Wrocławia. Chodzi o fragment od ronda w Żernikach Wrocławskich do ulicy Grota-Roweckiego. Co z resztą obwodnicy?

O zielonym świetle dla rozpoczęcia prac, czyli wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa), poinformowała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Wykonawca - firma Budimex - ma 14 miesięcy na wybudowanie tego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia.

Południowy odcinek obwodnicy podzielony na dwa etapy

Przepychanki w sprawie przebiegu i biurokratyczne korowody w sprawie budowy południowej części wschodniej obwodnicy Wrocławia - od ronda w Żernikach Wrocławskich do al. Karkonoskiej we Wrocławiu - ciągną się od wielu lat. W związku ze sporem w sprawie wytyczenia ostatniej fragmentu trasy przez Wysoką, budowę południowej części obwodnicy podzielono na dwa etapy. Pierwszy przetarg ogłoszony wiosną 2018 roku na pierwszy etap, czyli drogę pomiędzy rondem w Żernikach Wrocławskich a ulicą Grota-Roweckiego, unieważniono. Dopiero rok później udało się wyłonić wykonawcę - firmę Budimex. Podpisano z nią umowę na realizację odcinka od ulicy Grota Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich w formule zaprojektuj i wybuduj. Koszt wyceniono na blisko 31 mln złotych.