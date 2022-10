Ponad 100 tysięcy drzew stworzyło wyjątkowe godło Polski. Zobaczcie efekty projektu "Leśny Orzeł" na zdjęciach z drona!

"Leśny Orzeł". Ponad 100 tysięcy drzew złożyło się na godło Polski

O pojawieniu się zarysu godła Polski poinformowało Nadleśnictwo Lipusz. Drzewa układające się w kształt Orła zasadzono w październiku 2018 roku na terenie Leśnictwa Kłodno, obecnie wchodzącego w skład Leśnictwa Glinowo.

W akcji odtworzenia lasu na terenach, które w 2017 roku nawiedził huragan, rok rocznie bierze udział setki osób, w tym także Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką.

– Las to nasze wspólne dobro – mówiła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podczas jednego z nasadzeń, w którym brała udział.

Nadleśnictwo Lipusz najbardziej ucierpiało w wyniku huraganu w 2017 roku. Powierzchnia zniszczeń wyniosła blisko 18 tys. ha, w tym ok. 4,2 tys. ha to teren całkowicie zdewastowany. Dotychczas w lipuskich lasach udało się przywrócić drzewostan na powierzchni 2,6 tys. ha. Leśnicy przygotowują się już do kolejnych prac odnowieniowych.