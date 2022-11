Kapsułka, która fotografuje układ pokarmowy. Wrocławski startup może zrewolucjonizować rynek

Kapsułka BioCam to miniaturowe urządzenie elektroniczne z kamerą, które przemieszczając się po naszym układzie pokarmowym, jest w stanie go zobrazować.

– Po połknięciu kapsułka robi około 50-60 tysięcy zdjęć, które będą przesyłane do aplikacji mobilnej, zainstalowanej na smartfonie pacjenta (obecnie zdjęcia trafiają do urządzenia odbiorczego noszonego przy pasie pacjenta – przy. red). Stąd trafiają do chmury platformy telemedycznej, wspierającej lekarzy w procesie diagnostycznym – wyjaśnia Maria Kivachuk z BioCam.