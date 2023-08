Już za kilkanaście dni 12. Festiwal Hommage à Kieślowski! Zobaczcie PROGRAM!

Do Sokołowska zjadą zatem „uczniowie Kieślowskiego”. Mają pojawić się m.in. Magdalena Łazarkiewicz, Waldemar Krzystek, Zbigniew Zamachowski czy Mirosław Baka. Gościem specjalnym będzie reżyser Janusz Zaorski. W 35. rocznicę powstania "Krótkiego filmu o miłości" na scenie Kinoteatru Zdrowie odbędzie się spotkanie z Olafem Lubaszenko i Grażyną Szapołowską, którzy wcielili się w rolę głównych bohaterów.

– Wokół tego, co może zdecydować o tożsamości i specyfice danego pokolenia na przykładzie pracy Zespołów Filmowych czy bogatych losów uczniów i uczennic Kieślowskiego – wyjaśniają organizatorzy.

A program tegorocznej edycji festiwalu to nie tylko powrót do ikonicznych dzieł Mistrza, ale również spotkania z jego uczniami, prezentacje filmów inspirowanych twórczością Piera Paolo Pasoliniego i Nanniego Morettiego, także wyjątkowe spotkania z twórcami oraz z uczniami Kieślowskiego.

Jednym z wydarzeń specjalnych, będzie też spotkanie „Pokolenie to zespół”. Opowieści o wspaniałym zespole „X”, którym opiekuje się nieoceniona kobieta filmu, współpracowniczka Andrzeja Kondratiuka i Igi Cembrzyńskiej, Ajka Tarasow.

W Kinoteatrze Zdrowie oraz w przestrzeniach historycznego Sanatorium Brehmera zobaczyć będzie można filmy podzielone na kilka grup. Między innymi: „Amatora”, „Kes”, „Krótki film o miłości”.

Jak zwykle w Sokołowsku w tych dniach odbędzie się wiele spotkań, projekcje.