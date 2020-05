Wrocław. Zakończył się Long Story Short Film Festival. Miał ponad 20 tysięcy odsłon w internecie (LAUREACI)

- Za piękny sen, z którego nie chcemy się obudzić. Za udowodnienie, że kino to przede wszystkim siła obrazów. Za inteligentną grę konwencjami. Ale przede wszystkim za wolność, pozostawienie widzowi przestrzeni do interpretacji, dopowiedzenia reszty - przestrzeni, której nieraz tak bardzo w kinie brakuje – uzasadnia Agnieszka Zwiefka, przewodnicząca składu jury Long Story Short Film Festival.

Festiwal został objęty honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego, który jest też fundatorem finansowych nagród głównych.

- To pierwsza edycja naszego festiwalu, w przyszłości planujemy kolejne. Ta była oczywiście wyjątkowa, w całości online, w trudnym czasie pandemii. Tak duże zainteresowanie naszą propozycją potwierdza naszą intuicję, że takie wydarzenie jest potrzebne we Wrocławiu. Dokładny termin przyszłorocznego Long Story Short Film Festival podamy w dniu rozdania nagród tegorocznej edycji. Wszystko wskazuje na to, że będzie to możliwe już pod koniec czerwca. Wtedy zaprosimy naszych widzów do DCF-u na specjalne pokazy filmów nagrodzonych na I. Long Story Short Film Festival – dodaje Jarosław Perduta, szef Dolnośląskiego Centrum Festiwalowego.