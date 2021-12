Marzył, żeby nakręcić choć jeszcze jeden film. Przeczytaj sylwetkę Sylwestra Chęcińskiego, reżysera "Samych swoich" (DATA POGRZEBU)

- Będzie mi go bardzo brakowało. Spotkań z nim, rozmów, jego wielkiego poczucia humoru - mówi Stanisław Dzierniejko, wieloletni przyjaciel Chęcińskiego, filmoznawca, dyrektor dwóch dolnośląskich festiwali: Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu i Reżyserii Filmowej. - Gdy tylko dowiedziałem się o śmierci Sylwusia, podjąłem decyzję, że od tego roku Festiwal Reżyserii Filmowej będzie nosił imię Sylwestra Chęcińskiego - zapowiada Dzierniejko.

Krzysztof Maj, wicemarszałek województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za kulturę tak pożegnał genialnego, polskiego reżysera: - Malarz polskich charakterów – tak został opisany na jednym z wrocławskich murali i chyba nie można było ująć tego lepiej. Twórca kultowych polskich komedii, które w sposób mądry i zabawny przedstawiały nasze polskie przywary. „Kargul, podejdź no do płota” to zdanie, które zna chyba każdy z mojego pokolenia. Choć nie ma go już wśród nas, jego filmy pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Bo dziś takich komedii nie pisze już nikt.