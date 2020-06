Seniorzy z Wrocławia robią film, który zostanie pokazany na festiwalu (ROZMOWA)

Stanisław Dzierniejko, filmoznawca, dyrektor i pomysłodawca Festiwali - Reżyserii Filmowej i Aktorstwa Filmowego, opowiada m.in. o filmie, który realizują wrocławscy seniorzy.

W tym roku ruszył program „Wrocławskie Filmowe Centrum Seniorów” – twój autorski pomysł. Co to takiego?

Idea jest skupiona na aktywizacji środowiska wokół świata filmu oraz zachęceniu wrocławskich seniorów do realizacji samodzielnych projektów filmowych. Zadania są realizowane poprzez dwa aspekty. Pierwszy z nich to cykl kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych spotkań dyskusyjnych wrocławskich seniorów z najwybitniejszymi polskimi aktorami i reżyserami oraz prezentacji filmów, które stworzyli. Spotkania te mają być inspiracją dla seniorów do pogłębiania wiedzy, zainteresowań i lepszego poznania dokonań polskiej i światowej kinematografii.

Drugi aspekt projektu związany jest z ogromnym zainteresowanie seniorów udziałem w różnorodnych produkcjach telewizyjnych i filmowych oraz licznych castingach odbywających się we Wrocławiu. Wychodząc na przeciw chęci realizacji przez seniorów twórczych pasji, zaproponowaliśmy im warsztaty aktorskie i reżyserskie. Zajęcia nie tylko pozwolą seniorom na efektywny udział w castingach, ale także dadzą możliwość realizacji krótkometrażowego filmu ukazującego ich życie we Wrocławiu. Efektami swojej pracy pochwalą się podczas tegorocznej edycji Festiwalu Aktorstwa Filmowego.

Epidemia koronawirusa jednak trochę pomieszała w planach.

Trochę? W ciągu jednej chwili znaleźliśmy się w nowej, zupełnie nie znanej rzeczywistości. Odbyła się część spotkań na żywo, warsztatów z gwiazdami kina – aktorami, reżyserami, jednak z powodu ograniczeń, spotkania z seniorami, grupą wiekową najbardziej narażoną na wirusa, zostały przeniesione do sieci.

Wrocławscy seniorzy, mieli okazję spotkać się twarzą w twarz z Janem Nowickim i Bronisławem Cieślakiem, a także wziąć udział w warsztatach reżyserskich prowadzonych przez wybitnego reżysera, rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej prof. Janusza Majewskiego oraz w warsztatach aktorskich, które prowadzi dr Małgorzata Lipmann z Akademii Teatralnej w Warszawie. Odbywają się również warsztaty pantomimy, które prowadzi wrocławski mim Zbigniew Szymczyk. A od połowy marca, w związku z pandemią, z powodzeniem przenieśliśmy zajęcia do sieci.

I tu umarł kolejny mit, że starsi ludzie są wykluczeni z nowych technologii: komputer dla nich to czarna magia, a o internecie nie mają zielonego pojęcia. Okazało się, że emeryci świetnie sobie radzą z nowymi technologiami…

To prawda. Nasi seniorzy świetnie sobie radzą z obsługą komputera.

Zainteresowanie warsztatami aktorskimi i reżyserskimi przerosło twoje najśmielsze oczekiwania?

W styczniu, wspólnie z Robertem Gonerą, przeprowadziliśmy casting dla chcących wziąć udział w senioralnym programie filmowym. Zgłosiło się mnóstwo chętnych, a przesłuchania trwały do późnego wieczora. Z osób, które zakwalifikowaliśmy, stworzyliśmy dwie grupy aktorskie i jedną reżyserską. Jak wygląda praca z seniorami? Na jakim etapie są prace nad scenariuszem, nakręceniem własnego filmu? Co cię najbardziej zaskoczyło? Zachwyciło? Zdumiało?

To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Nasi seniorzy są zdyscyplinowani i mają mnóstwo ciekawych pomysłów. A przy tym są zawsze pogodni, co niewątpliwie wpływa na wspaniałą atmosferę, jaka panuje w grupie.

Ciągle spływają do mnie synopsisy, czyli propozycje scenariuszowe. W drugiej połowie czerwca zamierzamy się spotkać i je omówić. Chcielibyśmy zakończyć pracę nad scenariuszem do końca czerwca i na początku lipca rozpocząć zdjęcia.

Wiadomo już o czym będzie ten film, kto w nim zagra główne role? Kto nad wszystkim, artystycznie, trzyma pieczę?

Film będzie o życiu seniorów w naszym mieście, ukazany przez pryzmat miejsc, które najczęściej odwiedzają. Kto i jakie role zagra, okaże się po napisaniu scenariusza i próbnych zdjęciach, które zaplanowaliśmy na pierwsze dni lipca. Pieczę nad całością trzymam ja, wspólnie z artystami prowadzącymi zajęcia. Akcja będzie rozgrywała się we Wrocławiu. Miejscem akcji będzie wyłącznie Wrocław. Film oprócz realizacji marzeń naszych seniorów, ma również promować Wrocław jako miasto spotkań i zachęcać do odwiedzenia naszego miasta przez turystów. Film zostanie pokazany w TVP 3 Wrocław. Czynimy starania, aby nasz film został pokazany na antenie ogólnopolskiej telewizji i wiele na to wskazuję, że tak będzie.

Film ma być wyświetlony na Festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu.

23 sierpnia, będzie Dniem Seniora na 9. Festiwalu Aktorstwa Filmowego. W tym dniu pokażemy film i etiudę teatralną, którą wrocławscy seniorzy przygotują wspólnie ze Zbigniewem Szymczykiem, wieloletnim dyrektorem, reżyserem i aktorem Teatru Pantomimy we Wrocławiu. Ten wieczór poprowadzi para seniorów.

No właśnie – koronawirus namieszał też sporo na mapie festiwalowej Dolnego Śląska. Festiwal Reżyserii Filmowej w Wałbrzychu w czerwcu się nie odbędzie, ale ma być połączony z Festiwalem Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu. Kiedy się odbędzie i gdzie?

Z oczywistych powodów, po raz pierwszy oba festiwale odbędą się wspólnie. Chcielibyśmy, żeby w imprezie mogła uczestniczyć publiczność, dlatego przesunęliśmy termin wydarzenia na - mamy nadzieję bezpieczny letni termin tj. 22 – 27 sierpnia. Od kilku lat, naszym wypróbowanym partnerem jest Centrum Technologii Audiowizualnych, czyli dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Wspólnie z dyr. CeTA Robertem Banasiakiem, uzgodniliśmy, że w tym roku festiwal zorganizujemy właśnie w CeTA. Czy jest już znany program? Kto ma przyjechać, jakie filmy zobaczymy, jakie sztuki teatralne?

Wstępny program już jest, ale szczegółowy, będzie gotowy pod koniec lipca. Dzisiaj mogę powiedzieć, że podczas gali otwarcia, Kryształowego Dzika za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej, otrzyma wrocławianin Waldemar Krzystek, a laureatem Platynowego Szczeniaka za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym jest Robert Więckiewicz. Galę otwarcia poprowadzą Ania Dereszowska z Arturem Żmijewskim. Jako ciekawostkę powiem, że w programie artystycznym festiwalu znajdzie się recital córki Artura, Ewy Żmijewskiej.

Film naszych wrocławskich seniorów to jednostkowa przygoda, czy też planujesz, że podobne warsztaty dla seniorów będą odbywały się cyklicznie? Jak już wspomniałem, chcemy pokazać ten film nie tylko podczas festiwalu, ale zaprezentować go szerszej publiczności. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał kontynuować „Wrocławskie Filmowe Centrum Seniorów” w kolejnych latach. Ten program, to wielka frajda dla wrocławskich seniorów. Ale to nie zależy wyłącznie ode mnie. Przewodnicząca Komisji Senioralnej Rady Miejskiej Wrocławia Pani Agata Gwadera - Urlep, jest zachwycona programem i obiecała, że będzie nas wspierać. Ostateczna decyzja należy jednak do Pana Prezydenta Jacka Sutryka. Seniorzy są jednak dobrej myśli, bo jak mówię, są oczkiem w głowie Pana Prezydenta.

