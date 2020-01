Toyotę wiążemy z niezawodnością, Volvo jest synonimem bezpieczeństwa, a BMW to auto do szybkiej jazdy. Tak wynika z badania Europejskiego Funduszu Leasingowego, który sprawdził, jak odbieramy kilkanaście marek samochodów.

W swoim nowym raporcie EFL prezentuje wyniki badania, w którym wzięło udział 1015 osób. Autorzy zapytali w nim o skojarzenia związane z 16 popularnymi markami samochodów z różnych segmentów – od Dacii aż po Mercedesa.Jak pokazują wyniki badania, w Polakach żywe jest skojarzenie z japońską niezawodnością. Co piąta osoba z tą cechą wiąże bowiem Toyotę. Japoński producent, który jako jeden z pierwszych zaczął na szerszą skalę rozwijać hybrydowe technologie, najsilniej kojarzy się nam również z nowoczesnością. Z 16,7% wskazań o włos wyprzedza pod tym względem Mercedesa (15,3%), Audi (14,4%) i BMW (12,9%).Niemieckie samochody postrzegamy za to jako synonim elegancji i komfortu. Z oboma tymi cechami Polakom najsilniej kojarzą się przede wszystkim Mercedes i Audi. Bezkonkurencyjna okazała się zwłaszcza ta pierwsza marka: za najbardziej elegancką uznaje ją co trzeci badany, a za najbardziej komfortową – co czwarty. „Limuzynami Mercedesa poruszają się delegacje rządowe na całym świecie: od prezydentów Sudanu i Sri Lanki, przez króla Belgii, aż do polskiego ministra kultury i dziedzictwa narodowego” – piszą autorzy raportu.Jakie marki kojarzymy z bezpieczeństwem? Przede wszystkim Volvo: z tą cechą wiąże je co czwarty badany. Obok szwedzkiej marki, której zawdzięczamy m.in. powszechnie montowane trzypunktowe pasy bezpieczeństwa , za najbardziej bezpieczne Polacy uznają samochody Mercedesa i Toyoty.Jako najszybsze postrzegamy za to samochody BMW. To właśnie ta marka niemal co trzeciemu respondentowi kojarzy się z szybkością. EFL tłumaczy to m.in. początkami BMW na polskim rynku. „W latach 90. zakup kilkunastoletniego BMW był nad Wisłą jednym z najtańszych sposobów, by zasmakować niemieckiej jakości i sportowego charakteru. Chętnie kupowały je zwłaszcza młode osoby, które czym prędzej chciały sprawdzić, na co rzeczywiście stać obrosłą legendą >>beemkę<< ” – czytamy w raporcie.EFL zbadał również, które marki kojarzymy z samochodami służbowymi. Respondenci zdecydowanie najczęściej wskazywali Škodę. Obok niej z firmowym autem łączymy takie marki jak Volkswagen, Opel, Toyota czy Ford.Więcej można przeczytać tutaj:https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/wszystkie/cechy-marek-samochodowych/