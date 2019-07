ITD nie ma wątpliwości: Stan autobusów MPK zagrażał bezpieczeństwu ludzi!

W poniedziałek inspektorzy skontrolowali 58 autobusów, zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych pojazdów i nie dopuścili do ruchu 9 z nich.

Zobacz też: Prezes MPK ma "fajną pracę". A nas wozi złom

Wśród znalezionych usterek są krytyczne dla bezpieczeństwa pasażerów: - Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego dzieli usterki wykrywane podczas badania stanu technicznego na trzy kategorie: drobne, poważne i niebezpieczne. Poważne mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, a usterki niebezpieczne to usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyjaśnia Mariusz Kaczmarz z wrocławskiego oddziału ITD.

- Wykryte podczas poniedziałkowej kontroli usterki należą do tych określanych w przywołanym rozporządzeniu wprost jako niebezpieczne. Są to: zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole, brak siły hamowania co najmniej na jednym kole, nieszczelność układu pneumatycznego, zadymienie stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla środowiska. - To usterki bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu, za które prawo jednoznacznie zakazuje dalszej jazdy i nakazuje bezwzględne zatrzymanie dokumentu – mówi Kaczmarz.