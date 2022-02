Dolnośląska grupa SPEED znów w akcji. Kolejni kierowcy z ciężką nogą złapani. Pani spieszyła się na spotkanie, pan po pączki

Pierwszy z kierowców wpadł podczas kontroli realizowanej przez policjantów na autostradzie A4. Mężczyzna mknął audi w kierunku Legnicy, z prędkością 207 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje organicznie do 110 km/h. Swoje zachowanie tłumaczył koniecznością pilnego zakupu pączków. Interwencja ta zakończyła się mandatem w wysokości 2.5 tys. złotych oraz 10 punktami karnymi.

Kolejne wykroczenie, które ujawnili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, miało miejsce w rejonie przejść dla pieszych przy ul. Granicznej we Wrocławiu. Kierująca osobową KIĄ, jechała tam z prędkością 118 km/h. Funkcjonariuszom oświadczyła, że śpieszy się na spotkanie. Na tym miejskim odcinku drogi obowiązuje organicznie do 50 km/h, dlatego oprócz mandatu w wysokości 2 tysięcy złotych, kobieta utraciła też prawo jazdy na 3 miesiące. Na jej indywidualne konto trafi też 10 punktów karnych.