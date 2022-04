Powiat oleśnicki. Kierowcy szarżują na drogach, a później się tego wypierają. Jak tłumaczą swoje przewinienia? (ROZMOWA Z POLICJANTKĄ) Karolina Jurek-Bugla

Kierowców, którzy stosują się do przepisów drogowych jest jak na lekarstwo. Nie ma dnia, żeby policyjne statystyki nie wzbogacały się o kolejne nazwiska. Nie zapięte pasy, nadmierna prędkość, jazda na podwójnym gazie. To niestety najczęściej występujące przewinienia. Jak tłumaczą się kierowcy, którzy wpadną w ręce policji w powiecie oleśnickim? Co mówią, gdy zdarzy się wypadek, a wina jest niemal oczywista?