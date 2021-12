Jest już woda w kranach! Koniec wielkiej awarii wodociągowej we Wrocławiu (SZCZEGÓŁY)

Prace przy usuwaniu skutków awarii magistrali zlokalizowanej obok hydroforni trwają dalej, ale już nie powinny powodować utrudnień dla mieszkańców.

Przyczyną awarii wodociągowej było zużycie materiału, co spowodowało dużą nieszczelność. Nasze brygady pracowały 24 godziny na dobę w systemie dwuzmianowym.

- W pierwszym etapie pracownicy musieli dotrzeć do magistrali. W tym celu powstał wykop ok. 10 na 13 m i głębokości dochodzącej do 3 metrów. Dopiero w kolejnym etapie mogliśmy zdiagnozować przyczynę awarii i zająć się jej usuwaniem. Wciąż trwają prace konserwacyjne - informuje Martyna Bańcerek, rzecznik prasowy MPWiK we Wrocławiu. - W przypadku, gdyby woda nadal nie docierała na wyższe piętra, prosimy mieszkańców o kontakt z zarządcami/ przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych. W takiej sytuacji należy ponownie uruchomić układ hydroforowy w budynku - dodaje.