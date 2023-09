Jesień 2023 w Europie: najciekawsze wydarzenia, w których warto wziąć udział. Festiwal świateł, królestwo czekolady i... targi trufli Redakcja

Podróżowanie po Europie jesienią jest równie (a może nawet bardziej?) ekscytujące niż latem. To czas, kiedy miasta przyozdobione są kolorami złota, brązu i pomarańczu, a mieszkańcy tłumnie wychodzą na ulice, by wziąć udział w najciekawszych wydarzeniach. W których z nich warto wziąć udział podczas wycieczki? Festiwal świateł, królestwo czekolady i święto trufli to dopiero początek.